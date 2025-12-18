NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB vor den am 29. Januar erwarteten Jahreszahlen 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Analyst Rizk Maidi hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für das vierte Quartal leicht an und führte zudem neue Schätzungen ein. Diese basierten auf der neuen Divisionsstruktur und der Überführung des Geschäftsbereichs Robotik in die aufgegebenen Geschäftsbereiche. Mit seinen Schätzungen für das Auftragswachstum des Technologieunternehmens liegt Maidi über der Konsensschätzung. Mit Blick auf 2026 erwartet er, dass ABB die Mitte der kürzlich bekanntgegebenen Zielspannen für das Umsatzwachstum und die bereinigte operative Ergebnismarge anpeilen werde./ck/rob/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716





© 2025 dpa-AFX-Analyser