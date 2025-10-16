Die MHP Hotel AG verzeichnete erneut ein starkes Quartal: Die Q3-Kennzahlen lagen nahezu auf dem außergewöhnlich hohen Vorjahresniveau, obwohl einmalige Ereignisse wie im Vorjahr ausblieben. Die Auslastung erreichte 81 % (Vorjahr: 82 %), der durchschnittliche Zimmerpreis (ADR) blieb mit EUR 227 stabil, was zu einem bereinigten RevPAR von EUR 185 (-2 % yoy) führte - und damit zu einer klaren Outperformance gegenüber dem deutschen Hotelmarkt. Der Umsatz stieg um 2 % yoy, wodurch das 9M-Wachstum auf 8 % anstieg. Das Management bestätigte die Jahresprognose für 2025 mit einem Umsatz von EUR 180 Mio. und einem EBITDA von EUR 15 Mio. Der Ausblick auf Q4 deutet auf einen deutlichen Beitrag des neuen Conrad Hotels hin und unterstreicht die solide Umsetzung sowie die Widerstandsfähigkeit des Premiumsegments. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (BUY) und das Kursziel von EUR 3,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag





