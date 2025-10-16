Die Deutsche Rohstoff-Aktie befindet sich seit Anfang September in einem starken Aufwärtstrend. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei rund 55 €, damit steht sie knapp unter dem Allzeithoch bei 55,50 €. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Ölförderung im Fokus der USA Mit dem Antritt von Donald Trump als US-Präsident ist die Erdölförderung wieder verstärkt in den Vordergrund getreten. Donald Trump äußerte sich dazu wie folgt: Drill, baby, drill. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
