Donnerstag, 16.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern
WKN: 860180 | ISIN: FR0000121972 | Ticker-Symbol: SND
Tradegate
16.10.25 | 12:08
250,20 Euro
+1,44 % +3,55
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
CAC-40
EURONEXT-100
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
Schneider Electric sitzt am Schalthebel der neuen Infrastruktur-Welle mit 19 KI-Gigafabriken für Europa!

Schneider Electric sitzt am Schalthebel der neuen Infrastruktur-Welle mit 19 KI-Gigafabriken für Europa!


Die globalen KI-Investitionen, angeführt vom 500-Mrd.-USD-Projekt "Stargate" und Billionen-Prognosen von NVIDIA, schaffen einen beispiellosen Infrastrukturbedarf. In Europa ergänzen 19 staatlich geförderte KI-Gigafabriken diesen Boom. Schneider Electric liefert mit seinen Lösungen für Stromversorgung, Racks und hochmoderner Flüssigkeitskühlung die notwendige Basis für diese Rechenzentren.

Der globale Investitionsturbo: Billionen für die KI-Infrastruktur

Der Bedarf an Rechenzentren, die in der Lage sind, riesige KI-Modelle zu trainieren und zu betreiben, sprengt alle bisherigen Dimensionen. Die US-Techkonzerne führen die Ausgaben-Rallye an. Allein das kolossale "Stargate"-Projekt von Oracle und OpenAI soll Schätzungen zufolge Investitionen von bis zu 500 Mrd. USD verschlingen. NVIDIA-CEO Jensen Huang rechnet sogar damit, dass bis zum Jahr 2030 weltweit 3 bis 4 Bio. USD in KI-Infrastruktur fließen werden. Auch Europa zieht nach, um seine digitale Souveränität zu sichern. Die Europäische Kommission pusht die Entwicklung von sogenannten KI-Gigafabriken (AI-Factories). Erst in der vergangenen Woche gab die EU-Kommission grünes Licht für sechs weitere KI-Fabriken, die das bestehende Netzwerk auf 19 erweitern. Diese neuen KI-Gigafabriken werden "die Hochleistungsrechenkapazität Europas erweitern und die Einführung von KI in Schlüsselsektoren beschleunigen". Eine McKinsey-Studie prognostiziert zudem, dass der weltweite Investitionsbedarf in Rechenzentren bis 2030 fast 7 Bio. USD erreichen wird. Um die Energieversorgung und -effizienz zu bewältigen, kommt Schneider Electric ins Spiel.





Endlos Turbo Long 172,8931 open end: Basiswert Schneider Electric

DJ6PLY
Quelle: DZ BANK: Geld 16.10. 10:54:15, Brief 16.10. 10:54:15
7,54 EUR7,55 EUR 2,31%Basiswertkurs: 247,05 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Euronext Par , 15.10.
Basispreis172,8931 EURKnock-Out-Barriere172,8931 EUR
Hebel3,29xAbstand zum Basispreis in %30,02%
Abstand zum Knock-Out in %30,02%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





