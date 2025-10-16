Das Hauskraftwerk One ist der neue Neuer Photovoltaik-Stromspeicher von E3/DC. Über die solare Eigenversorgung hinaus ist das Gerät für die Nutzung von dynamischen Stromtarifen und dem bidirektionalen Laden von E-Autos konzipiert. E3/DC, Hersteller von Photovoltaik-Stromspeichern, hat eine neue Generation seines Hauskraftwerk genannten Produktes herausgebracht. Erstmals hat das Unternehmen den Speicher so konzipiert, das er über die solare Eigenversorgung hinaus auch ein aktiver Strommarktakteur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
