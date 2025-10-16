FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.10.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS FILTRONIC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 196 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS MORGAN ADVANCED PRICE TARGET TO 205 (235) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTRAZENECA TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 10500 (11000) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1158 (1122) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1100 (1080) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1150 (1110) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS BROOKS MACDONALD PRICE TARGET TO 1850 (1900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/BARCLAYS RAISES CENTRICA TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 210 (180) P
