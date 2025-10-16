Die MHP Hotel AG, Betreiber von Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum, blickt auf ein starkes drittes Quartal 2025 zurück. Der Umsatz konnte gegenüber dem bereits sehr hohen Vorjahresniveau um 1,6 % auf 45,2 Mio. Euro gesteigert werden (Q3 2024: 44,5 Mio. Euro). Operative Entwicklung auf hohem Niveau Das Hotelportfolio der MHP Hotel AG erzielte im dritten Quartal 2025 eine durchschnittliche Belegungsquote von 79 % (Q3 2024: 82 %) und einen durchschnittlichen Zimmerpreis (ADR) von 227 Euro (Q3 2024: 229 Euro). Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) lag bei 179 Euro (Q3 2024: 189 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
