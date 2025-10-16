Cyberangriffe sind längst Teil des Geschäftsalltags. Verwaltungsräte tragen Verantwortung dafür, Risiken zu erkennen und kritisch zu hinterfragen, wie gut das Unternehmen vorbereitet ist. Besonders wichtig: funktionierende Notfallpläne und das regelmässige Üben der Abläufe. Von Nicolas Germiquet, Cyber Security Advisory & Digital Forensic bei BDO Schweiz Die folgenden zehn Leitfragen und Antworten geben konkrete Orientierung. Wie ist Cybersecurity ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab