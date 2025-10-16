Berlin - Schlager-Ikone Jack White ist tot. Der Musikproduzent wurde am Donnerstag in seinem Haus in Berlin-Grunewald tot aufgefunden, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Er wurde 85 Jahre alt.



Jack White, bürgerlich Horst Nußbaum, war in jungen Jahren als Fußballer tätig. Ab den 1960er-Jahren war er als Sänger unter dem Pseudonym Jack White zunächst erfolglos, bevor er sich aufs Komponieren und Produzieren verlagerte. Während der 1970er-Jahre schrieb er etwa 1.000 Lieder, unter anderem für Tony Marshall. Er verfasste für die deutsche Fußballnationalmannschaft auch den Song "Fußball ist unser Leben" zur Weltmeisterschaft 1974.



Auch in den folgenden Jahrzehnten war White aktiv. 2014 gab er schließlich sein Karriereende bekannt.





