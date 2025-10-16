Meine Top 10 Halbleiter-Aktien | Apples KI Ausverkauf, Nestles Überraschung & Merck
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|214,80
|214,85
|12:06
|214,65
|214,85
|12:07
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Meine Top 10 Halbleiter-Aktien | Apples KI Ausverkauf, Nestles Überraschung & Merck
|Meine Top 10 Halbleiter-Aktien | Apples KI Ausverkauf, Nestles Überraschung & Merc
► Artikel lesen
|11:38
|Motorola Edge 70 in China vorgestellt: iPhone Air Konkurrent mit großem Akku zum Mittelklasse-Preis?
|11:37
|Apple mit frischer Hardware: 14-Zoll MacBook Pro mit M5-Chip
|11:26
|Apples KI-Suche-Chef Ke Yang wechselt zu Meta
|11:26
|BYD: Was läuft da mit Apple?
|In der Autobranche ist BYD mit seinen New Energy Vehicles und Batterien ein längst etablierter Name. Nur die wenigsten wissen, dass BYD auch elektronische Geräte und Mobilfunkkomponenten herstellt....
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Meine Top 10 Halbleiter-Aktien | Apples KI Ausverkauf, Nestles Überraschung & Merck
|Meine Top 10 Halbleiter-Aktien | Apples KI Ausverkauf, Nestles Überraschung & Merc
► Artikel lesen
|11:31
|MERCK KGAA stürzt brutal ab - jetzt bloß nicht blinzeln!
|11:30
|AKTIE IM FOKUS: Aussagen zum neuen Jahr bringen Merck unter Druck
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Erste Aussagen des Spezialchemie- und Pharmaunternehmens Merck zum neuen Jahr haben am Donnerstag dessen Aktie belastet. Die anfangs stützenden neuen Mittelfristziele sowie die...
► Artikel lesen
|10:54
|JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen....
► Artikel lesen
|10:41
|ROUNDUP: Merck sieht sich für Wachstum gut gerüstet - Positiver für Pharma
| DARMSTADT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Konzernumbau sieht sich der Darmstädter Merck-Konzern für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Mittelfristig strebe das Dax-Unternehmen ein jährliches organisches...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:58
|Nestlé plans 16,000 job cuts as new CEO Philipp Navratil sets out strategy
|11:57
|Nestle Announces 16,000 Job Cuts amid CEO Revamp for New Direction
|11:54
|Meine Top 10 Halbleiter-Aktien | Apples KI Ausverkauf, Nestles Überraschung & Merck
|Meine Top 10 Halbleiter-Aktien | Apples KI Ausverkauf, Nestles Überraschung & Merc
► Artikel lesen
|11:47
|So tickt der neuen Nestlé-Chef: «Dogmen halten mich nicht zurück»
|11:46
|Nestlé kündigt massive Stellenstreichungen an: Turnaround nimmt Fahrt auf
|Die Nestlé-Aktie gewinnt am Donnerstag so stark wie seit 17 Jahren nicht mehr. Grund sind überraschend starke Zahlen und ein radikales Sparprogramm des neuen CEO. Nestlé, der weltweit größte Hersteller...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|APPLE INC
|214,85
|+0,30 %
|MERCK KGAA
|112,90
|-3,05 %
|NESTLE SA
|89,15
|+9,12 %