Donnerstag, 16.10.2025
Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern
WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215
Tradegate
16.10.25 | 12:06
875,60 Euro
+0,96 % +8,30
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
EURONEXT-100
AEX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
16.10.2025 11:50 Uhr
ASML Aktie stabilisiert sich - Aktien kaufen trotz China-Sorgen?

Die ASML Aktie steht wieder im Fokus der Anleger: Der niederländische Halbleiterausrüster versucht, die Bedenken rund um ein schwächeres Wachstum 2026 und den erwarteten Umsatzrückgang in China zu beruhigen. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und Handelsrisiken zeigt sich das Unternehmen robust - nicht zuletzt dank des anhaltenden KI-Booms. Doch die Frage bleibt: Sollte man jetzt ASML Aktien kaufen oder lieber abwarten?

