Gegenüber dem August hat sich die neu gemeldete Leistung der Photovoltaik-Anlagen damit mehr als halbiert. Die Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen, dass die schwache Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen anhält und auch deutlich weniger Freiflächenanlagen ans Netz gingen. Die Bundesnetzagentur geht von einem Photovoltaik-Zubau von 920 Megawatt für September aus. Darin enthalten ist ein Aufschlag von zehn Prozent zu den bisher im Marktstammdatenregister verzeichneten neuen Photovoltaik-Anlagen. Für diese besteht eine Anmeldefrist von vier Wochen und dementsprechend ist mit weiteren Inbetriebnahmen ...

