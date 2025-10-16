Die Sartorius-Aktie springt am Donnerstagmorgen um +10% nach oben und ist damit der klare Spitzenreiter im MDAX. Was hat den Kurssprung des Laborausrüsters ausgelöst und können Anleger nun endlich mit einem großen Comeback der Aktie rechnen? Gute Zahlen und mehr Optimismus Auslöser des heutigen Kurssprung der Sartorius-Aktie sind überraschend gute Quartalszahlen und ein etwas optimistischer Ausblick auf das Gesamtjahr. In den ersten neun Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
