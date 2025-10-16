Die Frankfurter Online-Broker drehen richtig auf. flatexDEGIRO (DE000FTG1111) hat im dritten Quartal deutlich zugelegt und die Jahresprognose kräftig nach oben geschraubt. Der Umsatz kletterte um 18 Prozent auf 132 Millionen Euro, während das Konzernergebnis sogar um 57 Prozent auf 39 Millionen Euro zulegte. Das sind Zahlen, die Anleger aufhorchen lassen - und sie zeigen, dass der Online-Broker vom anhaltenden Börsenaufschwung profitiert. Kostenkontrolle zahlt sich aus: In den ersten neun Monaten summierte sich der Umsatz auf rund 410 Millionen Euro, das Konzernergebnis erreichte 121 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
