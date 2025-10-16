Carsten Stork: Seltene Erden: Jetzt! Die ultimative Aktienliste

Anzeige / Werbung

Ein Rohstoffkrieg um die Zukunft: China schließt die Schleusen für Seltene Erden - Trump reagiert bedrohlich und rudert dann, wie so oft, zurück.

Es war eine Woche, die gleich zwei geopolitische Erdbeben brachte - und den Märkten eindrucksvoll zeigte, wie eng Politik, Liquidität und Vertrauen inzwischen miteinander verwoben sind.

Am Mittwochabend, dem 8. Oktober, veröffentlichte das chinesische Handelsministerium (MOFCOM) gemeinsam mit der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) eine neue Verordnung, die verschärfte Exportkontrollen für Seltene Erden, Magnetmaterialien und Recyclingverfahren vorsieht. Betroffen sind insbesondere hochreine Legierungen und Technologien, die in der Rüstungsindustrie, in Elektrofahrzeugen und in der Halbleiterproduktion eingesetzt werden. Die Maßnahmen sollen Ende Oktober in Kraft treten und verpflichten Exporteure künftig, Ausfuhren genehmigen zu lassen - unter Verweis auf "nationale Sicherheitsinteressen".

Damit geht China den nächsten Schritt in einem strategischen Rohstoffkrieg: Die Volksrepublik kontrolliert rund 60% der weltweiten Förderung Seltener Erden und über 80% der weltweiten Veredelungskapazitäten. Die neue MOFCOM-Regelung wurde international als Warnschuss verstanden - zumal sie nur wenige Wochen vor dem geplanten APEC-Treffen veröffentlicht wurde, bei dem ein bilaterales Gespräch zwischen Xi und Trump ursprünglich als diplomatischer Neustart galt.

Nur 24 Stunden später folgte die amerikanische Antwort - laut, direkt, unberechenbar. Am Freitag, dem 10. Oktober, um Punkt 17 Uhr verkündete Donald J. Trump auf Truth Social, die Vereinigten Staaten würden "massive" Zölle auf chinesische Importe verhängen. Später am Abend präzisierte er: 100 Prozent.