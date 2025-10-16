Vancouver, B.C., 16. Oktober 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) ("Powermax" oder das "Unternehmen") freut sich, den Beginn seines Explorationsprogramms 2025 auf dem Konzessionsgebiet Atikokan im Bezirk Atikokan-Ignace-White Otter Lake im Nordwesten von Ontario bekannt zu geben.

Überblick über das Konzessionsgebiet Atikokan

Das Konzessionsgebiet Atikokan erstreckt sich über drei Claim-Blöcke (A, B und C) mit einer Gesamtfläche von rund 7.120 Hektar. Unterlagert ist das Konzessionsgebiet von Granodiorit-Granit, Tonalit, Diorit-Monzodiorit und Gneiskomplexen aus dem Archaikum, in denen bekanntermaßen Pegmatite und eine Mineralisierung seltener Metalle wie Seltenerdmetalle (REE), Uran, Thorium und Niob lagern. Anhand der regionalen geochemischen und radiometrischen Daten des Ontario Geological Survey konnten mehrere Seesedimentanomalien abgegrenzt werden, die nun im Fokus dieser Arbeitsphase stehen.

Explorationsprogramm 2025

Das Phase-1-Programm beinhaltet:

- Desktop-Datenaufbereitung und GIS-Modellierung: Zusammenführung bestehender historischer geologischer, geophysikalischer und geochemischer Datensätze zur genaueren Eingrenzung von Zielgebieten durch fortschrittliche räumliche und radiometrische Analysen.

- Prospektionsarbeiten und geologische Kartierungen vor Ort: Prospektionsarbeiten und geologische Kartierungen auf den drei Blöcken zur Ermittlung und Charakterisierung von Pegmatitzonen, mineralisierten Strukturen und Alterationsmustern.

- Geochemische Probenahmen:

Gesteinsprobenahmen: 100 bis 150 Proben aus Pegmatit- und Alterationszonen.

Bodenprobenahmen: Entnahme von rund 350 Proben im Raster.

Flusssedimente: 20 bis 50 Proben aus Entwässerungsgebieten günstiger Lithologien.

- Radiometrische Vermessungen: Feldmessungen mit tragbaren Szintillometern zur Erfassung von radiometrischen und Indikatorelementanomalien.

Die Feldarbeiten werden je nach Gelände und Wetterlage 4 bis 6 Wochen andauern. Die Ergebnisse dieser Phase werden eine technische Grundlage für die Ermittlung vorrangiger Ziele und die Planung der anschließenden Explorationsarbeiten im Jahr 2026 schaffen.

Abbildung 1: Lageplan der Claims bei Atikokan

Bedeutung des Projekts

Das Konzessionsgebiet Atikokan befindet sich in strategisch günstiger Lage in einem Korridor mit Potenzial für die Auffindung seltener Metallvorkommen in der Superior Province, wo bei früheren Vermessungen granitische und pegmatitische Systeme mit REE-Anreicherung dokumentiert wurden. Ziel des bevorstehenden Programms ist es, diese regionalen geochemischen Trends zu bestätigen und mögliche mineralisierte Zonen abzugrenzen, für die eingehende Folgearbeiten wie Schürfgrabungen und geophysikalische Untersuchungen angezeigt sind.

Erklärung des CEO

Paul Gorman, CEO von Powermax Minerals, sagt dazu: "Wir sind begeistert über den Start unseres Explorationsprogramms in Atikokan, einem Konzessionsgebiet, das Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetall- und kritischen Metallvorkommen in einem vielversprechenden geologischen Korridor bietet. Diese Initiative steht im Einklang mit unserer Verpflichtung zum Ausbau von Projekten, die zur Lieferkette für kritische Minerale in Nordamerika sowie zum globalen Übergang zu sauberer Energie beitragen."

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Director

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Webseite: www.powermaxminerals.com

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung von kritischen und seltenen Metallvorkommen, einschließlich Lithium, Seltenerdmetalle, Uran und anderer Metalle, in Kanada widmet. Das diversifizierte Konzessionsportfolio des Unternehmens umfasst Projekte in British Columbia und Ontario, die darauf ausgerichtet sind, einen Beitrag zur sauberen Energie- und kritischen Mineralstrategie Kanadas zu leisten. Das Unternehmen verfügt seit kurzem über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile und Rechte am Seltenerdmetallprojekt Ogden Bear Lodge in Crook County im US-Bundesstaat Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die hierin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf eine mögliche Mineralisierung, Explorationspläne, den Zeitpunkt von Aktivitäten und zukünftige Explorationsergebnisse. Die Leser werden angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Powermax Minerals Inc. lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

