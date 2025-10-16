NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das Diagnostikunternehmen sei etwas stärker gewachsen als vom Markt erwartet, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wiederkehrende Einnahmen hätten das Wachstum in allen Regionen vorangetrieben./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0013154002
