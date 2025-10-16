NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen und einer leicht erhöhten Umsatzprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Markt habe sich eine Zielerhöhung gewünscht, und der Labor- und Pharmazulieferer habe geliefert, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besseren Aussichten basierten vor allem auf der guten Entwicklung der Sparte Bioprocess Solutions und der Diagnostiktochter Sartorius Stedim./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT
DE0007165631
