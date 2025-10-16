In den zurückliegenden Handelswochen hat die Aktie von Tomra merklich an Boden verloren, am Donnerstagmorgen markierte das Papier des norwegischen Maschinenbauers sogar ein neues 52-Wochen-Tief. Inzwischen notiert der skandinavische Wert aber wieder deutlich im Plus. Ein Großauftrag aus Polen sorgt für positive Impulse.Tomra konnte eine Order über 3.000 Pfandrücknahmeautomaten im Nachbarland Deutschlands gewinnen. Auftraggeber ist der große polnische Einzelhändler Dino Polska, der ebenfalls börsennotiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär