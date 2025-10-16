Zug - Cryptonow erhält als erstes Schweizer Krypto-Unternehmen eine umfassende EU-Lizenz nach der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Ausgestellt wurde die Lizenz von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Damit schafft Cryptonow die regulatorische Grundlage, sein Schweizer Geschäftsmodell auf ganz Europa auszurollen. Cryptonow zählt zu den fünf führenden Krypto-Unternehmen der Schweiz und ist die erste Schweizer Firma, der der Schritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab