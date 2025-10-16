Schlechte Nachrichten aus München. DATA MODUL (DE0005498901) muss im dritten Quartal einen herben Rückschlag hinnehmen und senkt die Jahresprognose deutlich. Das EBIT sackte auf minus 2,1 Millionen Euro ab - ein Absturz um 200 Prozent gegenüber dem positiven Vorjahreswert von 2,1 Millionen Euro. Der Konzernumsatz schrumpfte um knapp zehn Prozent auf 52,1 Millionen Euro. Das Unternehmen nennt die angespannte Wirtschaftslage und erhebliche Sonderbelastungen als Gründe. Währung und Kosten belasten massiv: Besonders ins Gewicht fallen einmalige Effekte durch die Dollar-Entwicklung, Personalmaßnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt