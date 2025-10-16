Die Münchner Hotelgruppe legt ein überzeugendes drittes Quartal hin. MHP Hotel (DE000A3E5C24) steigerte den Umsatz trotz starker Vergleichswerte aus dem Vorjahr um zwei Prozent auf 45,2 Millionen Euro. Das ist beachtlich, denn 2024 profitierte man stark von der Fußball-Europameisterschaft und zahlreichen Großveranstaltungen in München. Dass man diese Messlatte nun erreicht und sogar leicht übertrifft, spricht für die Qualität des Portfolios und die operative Stärke. Bereinigte Zahlen fast auf Vorjahresniveau: Der durchschnittliche Zimmerpreis lag bei 227 Euro, nur knapp unter dem Vorjahreswert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt