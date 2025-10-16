Steht die Netflix-Aktie in den Startlöchern für eine neue Rally? Die Vorzeichen stehen gut. Zum einen sorgt ein frischer Streaming-Hit weltweit für Aufmerksamkeit, zum anderen rechnen die Analysten im dritten Quartal mit weiterem Wachstum und steigenden Abonnentenzahlen. Netflix hat mit dem Thriller "The Woman in Cabin 10" einen neuen Hit gelandet, der bereits kurz nach seinem Start am 10. Oktober die Spitze der weltweiten Filmcharts erreichte. Der Film verzeichnete allein in den ersten drei Tagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär