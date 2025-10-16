NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 780 auf 795 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Halbleiterindustrie-Zulieferers signalisierten einen Rückgang des Auftragsbestands und Ausblick für 2026 in etwa auf Vorjahresniveau, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs sei in den vergangenen sechs Wochen um über 40 Prozent gestiegen, ohne dass sich die Konsensprognosen für Umsatz und Gewinn wesentlich geändert hätten. Er geht davon aus, dass die Aktie allein aufgrund der positiven Stimmung im Bereich KI nur begrenztes Aufwärtspotenzial hat./rob/edh/ck



