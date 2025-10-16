NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Bei der Sartorius-Tochter lägen sowohl der Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) leicht über den Konsensschätzungen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0013154002
