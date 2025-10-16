Berlin (ots) -Die beliebte Social-Media-Plattform Reddit hat heute den Start von "Answers (https://redditinc.com/de-de/blog/introducing-reddit-answers)" auf Deutsch angekündigt - einer neuen, KI-gestützten Suchfunktion, die das Finden von Informationen, Empfehlungen und authentischen Erfahrungen erleichtert. Durch den Zugriff auf die echten Gespräche in mehr als 100.000 Reddit-Communities bietet Answers eine schnellere, intelligentere und authentische Möglichkeit, auf Reddit zu suchen. Seit fast zwei Jahrzehnten ist Reddit das Zuhause für authentische menschliche Perspektiven im Internet. Millionen von Menschen teilen dort ehrliche Bewertungen, Ratschläge und persönliche Erfahrungen zu nahezu jedem denkbaren Thema. Mit Reddit Answers wird es nun noch einfacher, relevante Diskussionen zu finden - dank einer dialogorientierten Suchfunktion, die die wichtigsten Erkenntnisse und Gespräche innerhalb von Sekunden hervorhebt.Mit mehr als 110 Millionen täglich aktiven Nutzer:innen weltweit und über 100.000 aktiven Communities ist Reddit auch in Deutschland weiter auf Wachstumskurs. Die Plattform gehört derzeit zu den drei beliebtesten News- und Content-Apps in den iOS-Charts (https://www.similarweb.com/top-apps/apple/germany/news/). Die beliebte Social-Media-Plattform verzeichnete in Deutschland ein Wachstum der wöchentlich aktiven Nutzer:innen um mehr als 35 % im Jahresvergleich (Q2 2024 vs. Q2 2025)¹ . Die größte deutsche Community auf Reddit, r/de, zählt inzwischen über 700.000 wöchentliche Besucher:innen. Besonders gefragte Themen unter deutschen Nutzer:innen sind Entertainment, Technologie und Gaming, persönliche Finanzen sowie Sport.Um die neue Suchfunktion zu nutzen, müssen Nutzer:innen einfach nur eine Frage stellen - Reddit Answers liefert daraufhin kuratierte Zusammenfassungen, die direkt aus bestehenden Diskussionen in Tausenden von Communities stammen.Jede Antwort verweist auf die ursprünglichen Beiträge und Kommentare und bietet so zusätzlichen Kontext sowie die Möglichkeit, tiefer in die Inhalte einzutauchen. Ob Nutzer:innen technische Unterstützung, Produktempfehlungen, Karriere-Tipps oder kulturelle Einblicke suchen - Reddit Answers verwandelt die Suche in ein interaktives und exploratives Erlebnis."Für Menschen werden Gespräche und echte Verbindungen immer wertvoller - und zugleich seltener. In einer Welt, die zunehmend von Algorithmen und Automatisierung geprägt ist, war der Bedarf an menschlichen Stimmen noch nie so groß, sagt Steve Huffman, CEO von Reddit.² In seinem Geschäftsbericht für das zweite Quartal 2025 meldete Reddit ein mehr als zehnfaches Wachstum des durchschnittlichen Suchvolumens von Reddit Answers im Vergleich von Q1'25 zu Q2'25. Inzwischen nutzen über sechs Millionen wöchentlich aktive Nutzer:innen die neue Suchfunktion.Huffman ergänzte: "Reddit ist eine der wenigen Plattformen, die das Potenzial haben, zu einer echten Suchdestination zu werden. Wir bieten etwas Einzigartiges - eine Vielfalt an Gesprächen und Wissen, die es nirgendwo sonst gibt. Woche für Woche kommen Hunderte Millionen Menschen zu Reddit, um Rat zu suchen und wir verwandeln dieses Suchinteresse zunehmend in aktive Nutzer:innen unserer eigenen Suchfunktion."Im Gegensatz zu vielen generativen KI-Tools versucht Reddit Answers nicht, eigene Meinungen oder Perspektiven zu erzeugen. Stattdessen nutzt die Funktion künstliche Intelligenz, um die relevantesten Diskussionen auf der Plattform zusammenzufassen - und stellt sicher, dass Nutzer:innen echte Einblicke aus authentischen menschlichen Erfahrungen erhalten.Darüber hinaus erkennt Reddit Answers anschließende Fragen und gibt Empfehlungen für weiterführende Themen, um den Einstieg in Gespräche zu erleichtern. Durch die Kombination aus der Größe der Reddit-Datenbasis und dem Vertrauen in Community-generiertes Wissen will Reddit Answers zum direktesten Weg werden, zu verstehen, was echte Menschen denken, wissen und empfehlen.Reddit Answers wird derzeit für Nutzer:innen in Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und brasilianischem Portugiesisch eingeführt - als Erweiterung der bisherigen Veröffentlichungen in englischsprachigen Ländern (https://redditinc.com/blog/introducing-reddit-answers). Die Funktion ist auf Desktop, mobiler Webversion sowie in den offiziellen Reddit-Apps für iOS und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reddit.frontpage&hl=de) verfügbar.¹Quelle: Reddit Insights powered by Community Intelligence, DE, Q2 2025 vs. Q2 2024² Quelle: Reddit Q2 2025 EarningsPressekontakt:Philipp WallerGolinKarlstraße 6880335 MünchenTelefon: +49 (0) 89 38017988E-Mail: redditger@golin.comOriginal-Content von: Reddit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180923/6139142