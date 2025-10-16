NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen zum dritten Quartal von 246 auf 244 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Fokus dürfte auf der Sparte Investment Management Solutions (IMS) liegen, schrieb Enrico Bolzoni in einem Ausblick am Donnerstag. Investoren suchten Klarheit, inwieweit Künstliche Intelligenz hier für Beeinträchtigung sorgen könnte. Im Blick stünden ferner die strategischen Ziele des Börsenbetreibers für 2026./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005810055
