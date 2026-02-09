Start unterstreicht die Partnerschaft von Kraken und der Deutschen Börse Group zur Verbindung traditioneller und digitaler Kapitalmärkte

xStocks, einer der weltweit am weitesten verbreiteten Standards für tokenisierte Aktien, unterstützt von Kraken, sind ab sofort auf 360X handelbar, einem regulierten Sekundärhandelsplatz für Finanzinstrumente der Deutsche Börse Group.

Ab heute können Kunden der Deutschen Börse Group sowie Teilnehmer auf 360X fünf xStocks-Assets CRCLx, GOOGLx, NVDAx, SPYx und TSLAx gegen Stablecoins handeln. Der von BaFin und ESMA regulierte Handelsplatz 360X plant, das Angebot im weiteren Verlauf auszubauen. Der Markteintritt erweitert den institutionellen Zugang zu xStocks deutlich und fördert die weitere Verbreitung des Token-Standards auf globaler Ebene.

Seit ihrer Einführung im Mai 2025 verzeichnen xStocks eine starke Marktdurchdringung und haben ein kumuliertes Handelsvolumen von nahezu 20 Milliarden US-Dollar erreicht. Jeder xStock ist im Verhältnis 1:1 durch die zugrunde liegende Aktie oder den ETF besichert und wird bei einer lizenzierten Verwahrstelle in einer insolvenzgeschützten Struktur gehalten. Damit verbinden xStocks die Effizienz blockchainbasierter Prozesse mit institutionellen Anforderungen an Sicherheit und Verwahrung. Durch ihre Interoperabilität in zentralisierten und dezentralen Umgebungen eröffnen xStocks den Kunden der Deutschen Börse Group zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten.

"Die schnelle Akzeptanz von xStocks zeigt die hohe Nachfrage nach digital nativen Finanzinstrumenten mit Bezug zu etablierten Kapitalmärkten", sagte Mark Greenberg, Global Head of Consumer und Vice President Product für xStocks. "Durch die Integration in einen etablierten Vertriebskanal wie 360X erhalten Kunden der Deutschen Börse Zugang zu einem der liquidesten Ökosysteme für tokenisierte Finanzinstrumente."

"Die Notierung von xStocks ist ein wichtiger Meilenstein für 360X und verdeutlicht die Leistungsfähigkeit unserer regulierten Handelsinfrastruktur", sagte Carlo Kölzer, CEO von 360T und 360X sowie Global Head of FX Digital Assets der Deutsche Börse Group. "Als Teil der Deutsche Börse Group sehen wir in diesem Listing eine zentrale Säule unserer Partnerschaft mit Kraken. Sie schafft eine belastbare Grundlage für den institutionellen Handel mit tokenisierten Wertpapieren und unterstützt die Annäherung digitaler und traditioneller Kapitalmärkte."

Die heutige Ankündigung ist der erste wesentliche Meilenstein seit der im Dezember bekannt gegebenen strategischen Partnerschaft zwischen Kraken und der Deutsche Börse Group. Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem Devisenhandel, Verwahrung, Abwicklung und tokenisierte Vermögenswerte. Ziel ist es, regulierte Marktinfrastruktur mit digitaler Asset-Expertise zu verbinden und integrierte Angebote für institutionelle Kunden zu entwickeln.

"Die Einbindung von xStocks in das 360X-Ökosystem zeigt, wie unsere Partnerschaft mit der Deutschen Börse Group in regulierte und skalierbare Lösungen für einen erweiterten Investorenkreis umgesetzt wird", so Greenberg. "xStocks ermöglichen den kontinuierlichen Handel etablierter Finanzwerte mit unmittelbarer Abwicklung und erweitern damit die Einsatzmöglichkeiten gegenüber klassischen Aktienmärkten."

Nicht verfügbar für Kunden aus den USA.

Über Kraken

Kraken wurde 2011 gegründet und zählt zu den weltweit etabliertesten und sichersten Krypto-Handelsplattformen. Kunden von Kraken handeln mehr als 600 digitale Vermögenswerte, traditionelle Produkte wie US-Futures sowie in den USA gelistete Aktien und ETFs sowie sechs nationale Währungen, darunter GBP, EUR, USD, CAD, CHF und AUD. Die Plattform wird von Millionen institutioneller und privater Marktteilnehmer genutzt und gehört zu den leistungsfähigsten und liquidesten Anbietern weltweit.

Das Produkt- und Serviceangebot von Kraken umfasst unter anderem die Kraken App, Kraken Pro, die Krak App, Kraken Institutional, On-Chain-Angebote sowie die NinjaTrader-Plattform für Privatanleger. Kunden können Vermögenswerte handeln, verwahren, staken, übertragen und auf erweiterte Handels-, Derivate- und Portfoliomanagement-Funktionen zugreifen.

Kraken setzt branchenweit Maßstäbe in Transparenz und Kundenschutz und war die erste Krypto-Plattform mit einem Proof-of-Reserves-Nachweis. Das Unternehmen erfüllt die jeweils geltenden regulatorischen Anforderungen und verfolgt hohe Standards im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit.

Weitere Informationen unter: www.kraken.com

Über 360X

360X ist ein von BaFin und ESMA reguliertes Wertpapierinstitut und ein Handelsplatz mit Sitz in Frankfurt, unterstützt von der Deutsche Börse Group und der Commerzbank. Das Unternehmen bietet einen Marktplatz für den Handel digitaler Finanzinstrumente für institutionelle und professionelle Teilnehmer.

360X betreibt OTC-, MTF- und DLT-MTF-Segmente mit Anbindung über REST-API, FIX-Protokoll und den Member-Bereich der Deutschen Börse. Die Plattform ist technologie- und abwicklungsagnostisch ausgelegt, unterstützt gängige DLT-Lösungen und ermöglicht flexible Abwicklungsmodelle in Kryptowährungen, Stablecoins oder über klassische Zahlungswege.

Weitere Informationen unter: www.360x.com

Der Handel mit xStocks ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Er ist nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie die Angebotsunterlagen und Risikohinweise zu xStocks auf eu.kraken.com

