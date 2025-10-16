HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 735 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Halbleiterausrüsters hätten die massive Erholung der Aktie untermauert, schrieb Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ASML befinde sich in einer guten Ausgangslage, um von der erwarteten Nachfrage aus dem Halbleitersegment in den kommenden Jahren zu profitieren./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: NL0010273215





