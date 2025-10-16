Mit der neuen Norm EN 18031 gelten seit August klare Anforderungen an die Cybersicherheit vernetzter Geräte. Sonnen hat die Einhaltung der Norm durch die internationale Prüfgesellschaft Bureau Veritas extern zertifizieren lassen. Der Speicherspezialist Sonnen GmbH hat die RED-Zertifizierung für Cybersicherheit nach der neuen Norm EN 18031 durch die internationale Prüfgesellschaft Bureau Veritas erhalten. RED steht für Radio Equipment Directive. Die neue Norm EN 18031 gilt seit dem 1. August 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
