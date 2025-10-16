Die BarmeniaGothaer hat ihre erste gemeinsame Unternehmensstrategie präsentiert. Unter anderem will der Versicherer bis 2030 zu den Top-3-Versicherungsvereinen in allen Sparten zählen. Neben dem Maklerkanal setzt der Versicherer dabei vor allem auch auf einen starken Exklusivvertrieb. Ein knappes Jahr nachdem die Barmenia und die Gothaer ihren Zusammenschluss vollzogen haben, hat der neue Konzern nun eine erste gemeinsame Fünfjahresstrategie präsentiert, die das Unternehmen in die gemeinsame Zukunft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
