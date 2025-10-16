ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn der skandinavischen Großbank habe die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Nächster Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag Anfang November werden./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:20 / GMT

FI4000297767