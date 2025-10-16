Gestern hat der französische Energieproduzent TotalEnergies überraschend gute Eckdaten für das dritte Quartal veröffentlicht. Dadurch hat sich das trübe Chartbild wieder deutlich aufgehellt. Im heutigen Handel geht es erneut nach oben, denn die Dividendentitel erhalten aktuell wieder leichten Rückenwind vom Ölmarkt. So hat der indische Premierminister Narendra Modi versichert, dass Indien kein russisches Erdöl mehr beziehen wolle. Darauf hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder gedrängt, da ...Den vollständigen Artikel lesen ...
