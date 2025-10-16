In der geplanten Novelle sind bereits Verbesserungen für Batteriespeicher vorgesehen. Aus Sicht des Verbands fehlen dennoch drei entscheidende Punkte, um Investitionen zu ermöglichen und Netzanschlussverfahren zu beschleunigen. Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) steht kurz vor der Verabschiedung. Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) mahnte in einer Sachverständigenanhörung im Wirtschaftsausschuss des Bundestages am Mittwoch weitere Nachbesserungen an. Nur diese würden rasch die notwendige Flexibilität durch Energiespeicher ermöglichen. Der BVES hebt dabei hervor, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland