Donnerstag, 16.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern
WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker-Symbol: FOO
Tradegate
16.10.25 | 15:13
216,10 Euro
+6,35 % +12,90
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
SALESFORCE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SALESFORCE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
215,75216,0515:13
0,0000,00015:13
XTB
16.10.2025 15:03 Uhr
86 Leser
Salesforce Aktie startet durch - Ist jetzt der richtige Kaufzeitpunkt?

Nach monatelanger Schwäche zählt die Salesforce Aktie wieder zu den Gewinnern an der Wall Street. Mit einem Kursplus von über 3 % stieg der weltgrößte Anbieter von CRM-Software am Donnerstag an die Spitze des Dow Jones Index. Auslöser: Neue Wachstumsziele, starke KI-Initiativen und ein optimistischer Ausblick auf der Dreamforce-Konferenz.

Salesforce Aktie Chart (D1)

Salesforce Aktie Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

