Starke Arbeitsmarktdaten haben den US-Börsen zur Wochenmitte keine nachhaltige Orientierung gegeben. Zwar war die Zahl der neu geschaffenen Stellen im Januar deutlich höher ausgefallen als erwartet, gleichzeitig wurden jedoch die Beschäftigungszuwächse der beiden Vormonate spürbar nach unten revidiert. Entsprechend uneinheitlich fiel die Reaktion der Märkte aus.Der Dow Jones Industrial verlor 0,13 Prozent auf 50.121 Punkte. Zeitweise war der Leitindex sogar wieder unter die Marke von 50.000 Punkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär