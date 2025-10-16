Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 42

Die Lacksparte wird in zwei Geschäften veräußert und spült rund 9,5 Mrd. € in die Kasse. Dafür gehen etwa 5 Mrd. € Umsatz verloren. Im größten Chemiewerk der Welt, Ludwigshafen, werden die Kapazitäten schrittweise zurückgeführt und die Produktion teilweise ganz gestrichen. Die Kassenreserve der BASF erhöht sich damit auf insgesamt 12 bis 14 Mrd. € ohne Berücksichtigung der Aktienrückkäufe. Der Marktwert der BASF von damit zunächst 38,6 Mrd. € steht dann für etwa netto 60 Mrd. € Umsatz. Die laufenden Investitionen in China mit ursprünglich 10 Mrd. € werden in der Laufzeit um drei Jahre verlängert. Damit steht die BASF zum Jahresende in einer komfortablen Relation für das KUV von 0,5.