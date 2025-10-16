Bureau Veritas hat die Speichersysteme des Allgäuer Unternehmen getestet und zertifiziert. Damit erfüllen sie verschärfte Anforderungen für vernetzte Geräte an Cybersicherheit, Datenschutz und Netzstabilität. Seit August gibt es die neue Norm EN 18031 mit klaren Anforderungen an die Cybersicherheit vernetzter Geräte. Die Einhaltung lässt sich von Herstellern bei Selbsterklärung zusichern. Doch Sonnen ist einen Schritt weitergegangen. Es hat seine Speicher von der internationale Prüfgesellschaft Bureau Veritas testen lassen und die Radio Equipment Directive (RED)-Zertifizierung für Cybersicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
