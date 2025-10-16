Zürich - Der Markt für KI-gestützte Sprachbetrugs-Erkennung wächst stetig. Die Schweiz basierte Spitch gehört neben Microsoft, Pindrop, Daon, Veridas und Omilia zu den weltweit führenden Anbietern. So lautet die Essenz einer aktuellen Studie der Marktforschungsgesellschaft The Business Research Company. Demnach wird für dieses Jahr ein Marktvolumen von 2,46 Milliarden Dollar erwartet, was einem Zuwachs von fast 24 Prozent gegenüber 1,99 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
