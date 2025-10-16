

Stockholm, 16.Oktober 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") gibt heute bekannt, dass das Unternehmen Mangold Fondkommission AB mit Wirkung ab morgen, 17. Oktober 2025, zum Liquiditätsanbieter ernannt hat. Eurobattery Minerals hat mit Mangold Fondkommission AB eine Vereinbarung über die Bereitstellung von Liquiditätsdienstleistungen geschlossen. Mangold Fondkommission AB wird ab dem 17. Oktober 2025 die Rolle des Liquiditätsanbieters übernehmen. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se



