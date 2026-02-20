

Stockholm, 20. Februar 2026 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "Eurobattery" oder "das Unternehmen") hat heute seinen Jahresendbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Gleichzeitig treibt das Unternehmen die Planungs- und Bauphase der Wolfram-Aufbereitungsanlage im Projekt San Juan in Galicien, Spanien, weiter voran - ein entscheidender Schritt in Richtung kurzfristiger Produktion und Generierung von Cashflow. "2025 war ein wegweisendes Jahr für Eurobattery Minerals. Wir haben unsere finnische Batteriemineral-Plattform durch strategische Industriepartnerschaften, neue Explorationsgenehmigungen und die Genehmigung des Bebauungsplans weiter gestärkt. Parallel dazu haben wir in Spanien den entscheidenden Schritt in Richtung kurzfristiger Wolframproduktion vollzogen. Der Einstieg in das Projekt San Juan, die Ernennung von Agne Ahlenius sowie die Verlängerung der Bergbaulizenz um 30 Jahre bis 2055 markieren unseren Übergang zu einem produzierenden Bergbauunternehmen mit klarer Umsatzperspektive. Gleichzeitig unterstreichen unsere Vereinbarungen mit ABB und Terrafame unser Bekenntnis zu verantwortungsvollem Bergbau, technologischer Exzellenz und europäischen Wertschöpfungsketten. Wir bauen resiliente Strukturen auf, um kritische Rohstoffe aus Europa für Europa zu liefern - unter höchsten Umwelt- und Sozialstandards", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB. Strategische und operative Highlights 2025 März 2025: Die hundertprozentige Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy unterzeichnete eine Absichtserklärung (LoI) mit ABB Oy zur Elektrifizierung, Instrumentierung, Automatisierung und Digitalisierung (EIAD) des Hautalampi-Projekts. Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für technologische Evaluierung und eine mögliche langfristige Zusammenarbeit zur Unterstützung moderner und verantwortungsvoller Bergbauaktivitäten.



19. Mai 2025: FinnCobalt Oy unterzeichnete eine unverbindliche Absichtserklärung (MoU) mit Terrafame Ltd zur Evaluierung der Raffination von 100 % des Nickel-Kobalt-Konzentrats aus dem Hautalampi-Projekt in den Anlagen von Terrafame. Die Zusammenarbeit stärkt die inländische Weiterverarbeitung und unterstützt verantwortungsvolle europäische Wertschöpfungsketten für Batterieminerale.



Ende Mai 2025: Der Stadtrat von Outokumpu genehmigte den detaillierten Bebauungsplan für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt in Finnland. Diese Entscheidung stellt den letzten Schritt im Planungsverfahren dar und schafft die Grundlage für die Erteilung von Baugenehmigungen. Damit wird das Projektrisiko deutlich reduziert und die starke lokale Unterstützung weiter gefestigt.



14. Juli 2025: Eurobattery Minerals schloss eine Vereinbarung über den Erwerb von 51 % der Anteile an Tungsten San Juan S.L. für 1,5 Mio. EUR. Die Investition ermöglicht eine kurzfristige Wolframproduktion in Galicien und markiert den Übergang des Unternehmens zur Generierung von Cashflow, wobei Produktion und positiver Cashflow in naher Zukunft erwartet werden.



21. Juli 2025: Eurobattery Minerals ernannte Agne Ahlenius zum Betriebsdirektor zur Leitung des Wolframprojekts San Juan in Galicien, Spanien. Mit mehr als 35 Jahren internationaler Bergbauerfahrung - unter anderem als Leiter der Wolframmine Barruecopardo - stärkt er die operative Umsetzung und die verantwortungsvolle Entwicklung des Projekts.



Ende November 2025: Eurobattery Minerals sicherte sich eine 30-jährige Verlängerung der Bergbaulizenz für San Juan in Galicien, Spanien, mit einer Laufzeit bis 2055. Die Genehmigung stärkt die langfristige Projektstabilität, bestätigt die institutionelle Unterstützung für verantwortungsvollen Bergbau und ermöglicht die weitere Projektentwicklung hin zur geplanten Wolframproduktion.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 4. Quartal 2025 Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (4. Quartal 2024: TSEK 0).

Das Betriebsergebnis nach Finanzposten betrug TSEK -5.834 (4. Quartal 2024: TSEK -7.999).

Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,007 (4. Quartal 2024: SEK -0,05).

Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,007 (4. Quartal 2024: SEK -0,02).

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug TSEK -3.046 (4. Quartal 2024: TSEK -14.364). Detaillierte Finanzinformationen Der Jahresabschlussbericht für das Jahr 2025 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten). Die Veröffentlichung dieser Informationen ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung für Eurobattery Minerals verpflichtend. Die Informationen wurden am 20. Februar 2026 am 17:00 Uhr MEZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht. Sprachversionen Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontact

Roberto García Martínez - CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se



