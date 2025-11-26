

EQS-Media / 26.11.2025 / 08:35 CET/CEST

Stockholm, 26. November 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass die Bergbaulizenz für das San Juan-Projekt um 30 Jahre bis 2055 verlängert wurde. Dieser Meilenstein stärkt die langfristige Stabilität des Projekts und das Vertrauen in das verantwortungsvolle Bergbaumodell, das den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft unterstützt. Die von den zuständigen Behörden in Galicien genehmigte Verlängerung ist ein Vertrauensbeweis für das Engagement von Eurobattery Minerals für die regionale Wirtschaftsentwicklung, die ökologische Nachhaltigkeit und die Schaffung lokaler Arbeitsplätze. "Diese Lizenzverlängerung sichert nicht nur die Kontinuität unserer Wolframförderung in San Juan, sondern bekräftigt auch die institutionelle Unterstützung für unseren verantwortungsvollen und transparenten Ansatz im europäischen Bergbau. Sie ist ein Beweis für unsere enge Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und Gemeinden", erklärte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB. Das Wolframprojekt San Juan in A Gudiña (Ourense, Galicien) verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für den Eintritt in die Mineralgewinnungsphase. Es nutzt moderne gravimetrische Aufbereitungstechnologie, die die Umweltbelastung minimiert und auf den Einsatz von Sprengstoffen verzichtet. Die 30-jährige Verlängerung ist Teil des regulatorischen Rahmens für Bergbaulizenzen in Spanien. Diese werden in aufeinanderfolgenden Phasen vergeben, sofern die von den zuständigen Behörden festgelegten technischen, ökologischen und investitionsbezogenen Kriterien erfüllt sind. "Die Unterstützung der lokalen und regionalen Behörden unterstreicht die Bedeutung dieses Projekts für die autonome Gemeinschaft Galicien und für die Entwicklung einer vollständig rückverfolgbaren und verantwortungsvollen europäischen Lieferkette für kritische Mineralien. Dieser Schritt sichert die Kontinuität eines modernen und nachhaltigen Bergbaus in der Region für die nächsten drei Jahrzehnte", ergänzte Agne Ahlenius, Geschäftsführer in Spanien für Tungsten San Juan. Die Verlängerung ermöglicht es dem Unternehmen, den Bau der Pilotanlage und die Aufnahme der Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2026 zügig voranzutreiben und so eine stabile und rückverfolgbare Mineralienversorgung für den europäischen Markt zu gewährleisten. Mit dieser Maßnahme stärkt Eurobattery Minerals seine Position als strategischer Partner im Rahmen der Nachhaltigkeitswende und liefert kritische Mineralien aus europäischer Produktion für Europa. Sprachversionen Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in Englisch, Schwedisch und Deutsch, um unseren Aktionären und Stakeholdern den Zugriff zu erleichtern. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung für Eurobattery Minerals verpflichtend. Die Informationen wurden am 26.11.2025 um 08:30 Uhr MEZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie



26.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News