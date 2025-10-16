Premium-Upgrade für die niedersächsische Polizei: Die Beamten fahren künftig elektrisch Streife, aber nicht wie erwartet in einem VW ID.7 Tourer, sondern im A6 Avant e-tron aus Bayern. Und das, obwohl VWs E-Kombi im aktuell nicht voll ausgelasteten Werk Emden vom Band läuft. Der VW Passat Variant ist traditionell das gängigste Automodell bei der Polizei in Niedersachsen. Da der Kombi in Emden im Norden des Bundeslandes gebaut wurde, die Marke an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
