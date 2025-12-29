Audi verliert im deutschen Premiummarkt weiter an Boden. Schwacher Absatz, hohe Preise und Anlaufschwierigkeiten bei neuen Modellen setzen die Volkswagen-Tochter unter Druck. Damit vergrößert sich der Abstand zu den Premium-Rivalen BMW und Mercedes, was auch zunehmend zum Problem für Volkswagen wird.Volkswagens Premiummarke Audi kommt im Heimatmarkt Deutschland nicht aus der Defensive. Statt früherer Verkaufsniveaus von über 250.000 Fahrzeugen steuert die Marke wie bereits im Vorjahr eher auf rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
