Showdown der deutschen Schwergewichte: SAP und Siemens mit Abstand die beiden wertvollsten Konzerne. Welche Aktie bietet Anlegern mehr Potenzial? In Deutschlands Leitindex DAX sind zwei Namen nicht nur traditionsreich, sondern auch wertbestimmend: SAP und Siemens. Gemeinsam bringen die beiden Konzerne mehr Börsenwert auf die Waage als viele DAX-Mitglieder zusammen. Während Siemens 2025 eine glänzende Kursperformance hingelegt hat, kämpft SAP gegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
