Der Aktienkurs von TSMC liegt aktuell bei 255 EUR und befindet sich damit nahe seines Jahreshochs. Der taiwanische Chiphersteller hat im dritten Quartal 2025 erneut Rekordzahlen vorgelegt - angetrieben vom globalen KI- und Rechenzentrumsboom. Mit einem Umsatzsprung, steigender Marge und optimistischer Prognose unterstreicht das Unternehmen seine Schlüsselrolle in der weltweiten Halbleiterwirtschaft. Dennoch wachsen geopolitische Risiken und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de