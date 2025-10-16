Der Brillen-Riese EssilorLuxottica hat nach Börsenschluss in Paris erste Eckdaten für das vergangene dritte Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen, welches unter anderem Marken wie Ray-Ban, Oakley oder Supreme unter einem Dach vereint, verzeichnete vor allem in Nordamerika eine starke Nachfrage nach seinen Produkten.Zu konstanten Wechselkursen kletterten die Erlöse von EssilorLuxottica im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 11,7 Prozent auf 6,87 Milliarden Euro. Analysten rechneten im Vorfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
