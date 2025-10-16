DJ Essilor-Luxottica verbucht im 3. Quartal Rekordumsatz

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Der Ray-Ban-Hersteller Essilor-Luxottica hat das dritte Quartal mit einem Rekordumsatz abgeschlossen. Der Umsatz des französisch-italienischen Brillenkonzerns wuchs zu konstanten Wechselkursen um 12 Prozent auf 6,87 Milliarden Euro. Die Konsensschätzung von Visible Alpha lautet auf 6,75 Milliarden Euro. Das abgelaufene Quartal war nach den Worten von CEO Francesco Milleri das beste Quartal des Konzerns seit der Fusion der französischen Essilor mit der italienischen Luxottica im Jahr 2018.

Das Interesse der Verbraucher an Smartbrillen sei weiterhin stark und sei durch die Präsentation von drei neuen Modellen angekurbelt worden, so Essilor-Luxottica. Das Unternehmen ist durch die Zusammenarbeit mit dem Facebook-Eigentümer Meta in den Bereich der Smartbrillen eingestiegen. Diese Kategorie hat in den vergangenen Quartalen eine starke Performance gezeigt.

Essilor-Luxottica bekräftigte seine langfristige Prognose eines währungsbereinigten jährlichen Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich bis 2026, was einer Umsatzspanne von 27 bis 28 Milliarden Euro entsprechen würde. Außerdem wird eine bereinigte operative Marge zwischen 19 und 20 Prozent bis zum Ende dieses Zeitraums angestrebt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 13:21 ET (17:21 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.