DJ Französische Kartellwächter erlauben Airbus Übernahme von Spirit-Werken
Von Mauro Orru
DOW JONES--Airbus hat von der französischen Kartellbehörde grünes Licht für die Übernahme einiger Werke von Spirit AeroSystems erhalten, in denen Teile für Airbus-Flugzeuge hergestellt werden. Der europäische Flugzeughersteller ist damit dem Abschluss der Übernahme einen Schritt näher gekommen. Das Unternehmen hatte im April eine Vereinbarung zur Übernahme einiger Spirit-Betriebe getroffen, die in den USA, Europa und Afrika Teile für seine Flugzeuge herstellen, um die direkte Kontrolle über die Produktion zu übernehmen und so die Lieferketten zu verbessern. US-Konkurrent Boeing erwirbt im Rahmen einer separaten Vereinbarung andere Vermögenswerte von Spirit.
October 16, 2025 13:37 ET (17:37 GMT)
