Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 octobre/October 2025) - Algernon Pharmaceuticals Inc. has announced a name change to Algernon Health Inc.

Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on October 20, 2025.

The symbol will remain the same.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on October 17, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Algernon Pharmaceuticals Inc. a annoncé un changement de nom pour Algernon Health Inc.

Les actions commenceront à être négociées sous ce nouveau nom et avec un nouveau numéro CUSIP à compter du 20 octobre 2025.

Le symbole restera le même.

Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que tous les ordres ouverts seront annulés à la fin des heures d'ouverture le 17 octobre 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.

Effective Date/ Date Effective: Le 20 OCT 2025 Symbol/ Symbole: AGN New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 01559C 10 6 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 01559C 10 6 8 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 01559R400/CA01559R4008

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)